В Україні планують суттєву індексацію пенсій: Зеленський назвав дату

Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій наступного року. Згідно з планом, вона має відбутися вже у березні 2024-го, «як це й передбачено законом».

Про це Зеленський сказав у зверненні до українців.

Також очільник держави натякнув, що у першому півріччі наступного року в Україні може зрости мінімальна заробітна плата.

Основу для відповідного підвищення гарант доручив підготувати прем'єр-міністру Денису Шмигалю. З ним та міністром фінансів Сергієм Марченком Зеленський сьогодні провів нараду щодо державного бюджету на наступний рік.

«Окреслив основні параметри — те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави», — сказав він.

За словами президента, окремим пріоритетом у держбюджеті-2024 буде підтримка українських ветеранів.

Також не будуть забуті і соціальні видатки — йдеться про суму в щонайменше 469 мільярдів гривень. Додаткові кошти будуть виділені на систему охорони здоров'я — принаймні на 24 мільярди більше від видатків цього року.

«Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів», — додав гарант.

Про те, хто з пенсіонерів має право отримувати додатково до пенсії 209 грн, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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