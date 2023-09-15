«Я не клоун!»: Злата Огнєвіч різко відповіла хейтерам
Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка разом з гуртом «Без Обмежень» випустила потужну пісню, різко відповіла всім хейтерам, які пишуть на її сторінках у соціальних мережах. Співачку обурили коментарі під її відео з концертів, де від неї вимагають більшої відвертості та розкутості під час виступів.
«Зайшла почитати коментарі під своїми відео, щоб розуміти „температуру по палаті“, як кажуть, — зізналася Злата. — І у мене народились строки, які я присвячую усім хейтерам».
Огнєвіч проспівала строки, поклавши їх на відому мелодію:
«Пробач, я зовсім не клоун, але ж ти хотів,
Щоби я роздягалась, аж до трусів,
Щоби шпагати кидала за вуха я,
Щоби колег обсірала в ютубі я».
Злата наголосила на тому, що вона, перш за все, музикант.
«Я — творча особистість і для мене моя професія і шалена відданість їй набагато вища за медійність та інші складові, — сказала співачка. — Тому, якщо ти на „одній хвилі“ зі мною, приходь на мої концерти. Буде гаряче. Обіцяю».
Нагадаємо, нещодавно Злата зізналась, що вже готова до материнства.111