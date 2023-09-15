«Я не клоун!»: Злата Огнєвіч різко відповіла хейтерам

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка разом з гуртом «Без Обмежень» випустила потужну пісню, різко відповіла всім хейтерам, які пишуть на її сторінках у соціальних мережах. Співачку обурили коментарі під її відео з концертів, де від неї вимагають більшої відвертості та розкутості під час виступів.

«Зайшла почитати коментарі під своїми відео, щоб розуміти „температуру по палаті“, як кажуть, — зізналася Злата. — І у мене народились строки, які я присвячую усім хейтерам».

Огнєвіч проспівала строки, поклавши їх на відому мелодію:

«Пробач, я зовсім не клоун, але ж ти хотів,

Щоби я роздягалась, аж до трусів,

Щоби шпагати кидала за вуха я,

Щоби колег обсірала в ютубі я».

Злата наголосила на тому, що вона, перш за все, музикант.

«Я — творча особистість і для мене моя професія і шалена відданість їй набагато вища за медійність та інші складові, — сказала співачка. — Тому, якщо ти на „одній хвилі“ зі мною, приходь на мої концерти. Буде гаряче. Обіцяю».

Нагадаємо, нещодавно Злата зізналась, що вже готова до материнства.

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