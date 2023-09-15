37.64 / 38.36 40.37 / 41.26
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я не клоун!»: Злата Огнєвіч різко відповіла хейтерам

20:45 15 вересня 2023
співачка Злата Огнєвіч

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка разом з гуртом «Без Обмежень» випустила потужну пісню, різко відповіла всім хейтерам, які пишуть на її сторінках у соціальних мережах. Співачку обурили коментарі під її відео з концертів, де від неї вимагають більшої відвертості та розкутості під час виступів.

«Зайшла почитати коментарі під своїми відео, щоб розуміти „температуру по палаті“, як кажуть, — зізналася Злата. — І у мене народились строки, які я присвячую усім хейтерам».

Огнєвіч проспівала строки, поклавши їх на відому мелодію:

«Пробач, я зовсім не клоун, але ж ти хотів,
Щоби я роздягалась, аж до трусів,
Щоби шпагати кидала за вуха я,
Щоби колег обсірала в ютубі я».

Злата наголосила на тому, що вона, перш за все, музикант.

«Я — творча особистість і для мене моя професія і шалена відданість їй набагато вища за медійність та інші складові, — сказала співачка. — Тому, якщо ти на „одній хвилі“ зі мною, приходь на мої концерти. Буде гаряче. Обіцяю».

Нагадаємо, нещодавно Злата зізналась, що вже готова до материнства.

111

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рожева сіль у Криму

Кримський міст збираються посипати рожевою сіллю: що відбувається

Аліна Гросу

Аліна Гросу повідомила про поповнення в родині

Corolla 2009

Тримайтесь від них подалі: названо 5 найгірших автомобілів відомого японського бренду

щур

Левам — нові перспективи, Стрільцям — підтримка близьких, Водоліям — радісні звістки: гороскоп на день Вогняного Щура

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту