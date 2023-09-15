Окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал у Новій Каховці: у місті серйозні руйнування (відео)

Російські варвари не припиняють накривати вогнем Херсонщину. У п'ятницю, 15 вересня, окупанти скинули авіабомбу на тимчасово захоплену ними Нову Каховку у Херсонської області.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, окупанти хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

«Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти впустили один з КАБів на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією», — сказала вона.

Речниця додала, що окупанти хочуть звинуватити в обстрілі Сили оборони України.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі «Суспільному» заявив, що місцеві жителі бачили, як літак скинув авіабомбу на житловий квартал. За його словами, у місті серйозні руйнування.

«Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки», — сказав він.

У мережі пишуть, що пошкоджені будинки в мікрорайоні «Сокіл». Окупанти заявили про загиблих та поранених.

Нагадаємо, Херсон та правобережну частину Херсонської області українські військові звільнили восени минулого року. Окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти. Зокрема, нещодавно росіяни обстріляли селище Сонячне, ворожі снаряди поцілили у приватні будинки. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. В результаті обстрілу села Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області загинула 6-річна дитина.

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