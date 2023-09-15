Військком знатиме майже все: які дані будуть в Реєстрі призовників
Наразі в Україні наповнюють Єдиний державний реєстр призовників, що дозволить військкоматам автоматично отримувати дані з низки державних реєстрів, зокрема, МВС, Мінфіну та МОЗ.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Завдяки цьому відомство хоче нівелювати бюрократичну складову, щоб зменшити кількість необов’язкових візитів українців у ТЦК та СП для отримання довідок чи дозволів.
Одним з ключових процесів плану трансформації є наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
На цьому етапі у Міноборони проводять роботу щодо організації інформаційної взаємодії між Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) якими є державні органи, задля підвищення якості персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в Реєстрі.
Наразі Міноборони веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з:
- Міністерством фінансів,
- Міністерством внутрішніх справ,
- Міністерством освіти і науки,
- Державною судовою адміністрацією.
Також ведеться робота з організації підписання спільних наказів з Міністерством охорони здоров’я, Пенсійним фондом, Офісом генпрокурора та іншими.
На наступних етапах планується організація підписання спільних наказів Міноборони про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії з Міністерством соціальної політики, Міністерством у справах ветеранів України та іншими.
Завдяки нововведенню ТЦК та СП матимуть доступ до низки державних реєстрів. Підготовчий процес планують завершити до середини осені.
Нагадаємо, що під призов в Україні підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Наприкінці червня Верховна Рада посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації.89