Королівська дієта: як слідкують за вагою британські королі та принцеси

Попри те, що Кейт Мідллтон зоборонено їсти молюсків та іншу «смакоту», принцеса, якщо хоче схуднути, сідає на дієту Дюкана, в основі якої лежить харчування нежирним м'ясом курки або індички з овочами — броколі, огірками, шпинатом, солодким перцем.

Але в цілому Кейт не страждає на шкідливі харчові звички, і навіть на десерт замовляє не шоколадний брауні, а фініковий пудинг з кулькою ванільного морозива. Про це пишуть британські ЗМІ.

До речі, вона одна з небагатьох у королівському сімействі, хто традиційну вівсянку на сніданок поєднує з модними суперфудами на кшталт ягід годжі, блакитних матчів та капусти кейл. Ще герцогиня Кембриджська любить суші та регулярно їсть їх на обід разом з принцом Вільямом.

Також подружжя полюбляє грецьку та іспанську кухню, особливо легкі страви на кшталт гаспачо та салату з кавуном і фетою. Але при цьому не проти «надолужити» калорії на вечерю «Маргаритою» чи «Карбонарою» від шеф-кухаря Букінгемського палацу.

Водночас обід королеви Камілли складається в основному з риби та овочів, причому одна з її улюблених страв — риба-сіль (інша назва — «морський язик»), яка мешкає в Атлантичному океані і є делікатесом через своє м'яке нежирне м'ясо.

А ось король не проти доїсти і м'ясо, що залишилося з вечері, подане у вигляді пастушого пирога.

Вечеряє королівське подружжя щільно, не відмовляючись від смаженого чи жирного — курочки, стейка, пирога. Інша річ — що за цим йдуть регулярні заняття спортом, які й допомагають зберігати вагу та гарну рухливість в їхньому віці. Король не пропускає заняття скандинавською ходьбою, а королева — йогою та пілатесом.

Також залишатися у добрій фізичній формі королівським «пенсіонерам» допомагають продукти з власної грядки, а точніше з плантації — в заміському маєтку в Хайгроуві на 120 гектарах вони вирощують 70 сортів яблук, з яких 200 кг йде на виробництво домашнього конфітюру, понад 120 видів зелені, а також розводять м'ясних бичків та курей. Тому не дивно, що на сніданок у них не вівсянка, а глазуня чи омлет із наповнювачами.

Попри те, що своєю улюбленою стравою Меган Маркл називає смажену курку, вона дозволяє її собі тільки під час читмілу (їжі в рамках нашого плану харчування), а в решту — веганські страви з величезним переважанням зелених овочів — джерела антиоксидантів.

Навіть звичайну чорну каву вона замінила на зелену, яка за рахунок вмісту хлорогенової кислоти надає жироспалюючого ефекту. І звичайно, Меган додає в нього не коров'яче, а мигдальне молоко, а протягом дня любить перекусити попередньо замоченими мигдальними горішками.

На відміну від своєї дружини, Гаррі не дотримується здорового способу життя, а тому свою любов до бургерів та картоплі фрі регулярно відпрацьовує у фітнес-залі.

Є у нього і улюблена, модна в Британії сиртфуд-дієта, яка складається з продуктів, що містять ресвератрол — речовину, що стимулює регенерацію клітин та зменшує дію вільних радикалів. Дієта включає темні ягоди, гіркий шоколад, яловичину, перець чилі, часник і навіть червоне вино, але — в обмеженій кількості.

Перші дні дієти мають на увазі раціон у 1000 калорій з переважаючим у ньому суміші з фініків, фруктів та ягід. Однак більшість дієтологів вже поставили під сумнів її користь для здоров'я, особливо при схильності до ожиріння, оскільки фруктоза сприяє накопиченню жиру в печінці. А оскільки в сиртфуд-дієті мало білка, схуднення супроводжуватиметься занепадом сил та зниженням тургору шкіри.

Раніше ми розповідали, які сонцезахисні окуляри роками носять члени королівської британської сім'ї.

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