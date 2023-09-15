Мертві бджоли — обов’язковий компонент: Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжню українську верещаку
Верещака — це старовинна страва украінської кухні. Зазвичай вона являє собою свинячу грудинку, тушковану у буряковому квасі або буряковому настої.
Проте поціновувач автентичних національних страв Євген Клопотенко дещо спростив рецепт, використавши замість свинини звичайні курячі гомілки.
Також вам потрібні:
- хлібний квас;
- материнка;
- петрушка;
- часник;
- олія;
- бджолиний підмор.
Але починати кулінар пропонує з приготування хлібної основи. Для цього викладіть три шматки сухого хліба на дно форми для запікання і додайте часник.
Курячі гомілки промийте та обсушіть паперовими рушниками, викладіть в ту ж форму для запікання. Посоліть та присипте материнкою.
Залийте форму хлібним квасом до половини. Накрийте фольгою та поставте у розігріту до 180 °C духовку на 20 хвилин. Після цього зніміть фольгу та готуйте без неї ще 20 хвилин.
Вийміть форму з духовки та посипте крихтами з учорашнього хліба, щоб соус у формі загустився.
На останньому етапі перебийте блендером в мисці олію, нарізану петрушку та сіль, додавши секретний інгридієнд — бджолиний підмор, з якого зазвичай виготовляють різноманітні лікувальні мазі і настоянки. Адже підмор містить білок, хітин, меланін, віск, вітаміни та інші речовини.
Для подачі викладіть на тарілку соус з форми для випікання, 2−3 курячі гомілки та зелений соус із бджолами.
Нагадаємо, раніше фанів Євгена Клопотенка вразила його «нова любов» — смажені соняшники.