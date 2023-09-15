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Мертві бджоли — обов’язковий компонент: Євген Клопотенко розповів, як приготувати справжню українську верещаку

16:14 15 вересня 2023
Верещака з куркою

Верещака — це старовинна страва украінської кухні. Зазвичай вона являє собою свинячу грудинку, тушковану у буряковому квасі або буряковому настої.

Проте поціновувач автентичних національних страв Євген Клопотенко дещо спростив рецепт, використавши замість свинини звичайні курячі гомілки.

Також вам потрібні:

  • хлібний квас;
  • материнка;
  • петрушка;
  • часник;
  • олія;
  • бджолиний підмор.

Але починати кулінар пропонує з приготування хлібної основи. Для цього викладіть три шматки сухого хліба на дно форми для запікання і додайте часник.

Курячі гомілки промийте та обсушіть паперовими рушниками, викладіть в ту ж форму для запікання. Посоліть та присипте материнкою.

Залийте форму хлібним квасом до половини. Накрийте фольгою та поставте у розігріту до 180 °C духовку на 20 хвилин. Після цього зніміть фольгу та готуйте без неї ще 20 хвилин.

Вийміть форму з духовки та посипте крихтами з учорашнього хліба, щоб соус у формі загустився.

На останньому етапі перебийте блендером в мисці олію, нарізану петрушку та сіль, додавши секретний інгридієнд — бджолиний підмор, з якого зазвичай виготовляють різноманітні лікувальні мазі і настоянки. Адже підмор містить білок, хітин, меланін, віск, вітаміни та інші речовини.

Для подачі викладіть на тарілку соус з форми для випікання, 2−3 курячі гомілки та зелений соус із бджолами.

Нагадаємо, раніше фанів Євгена Клопотенка вразила його «нова любов» — смажені соняшники.

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