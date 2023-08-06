Євген Клопотенко показав свою «нову любов»: «щось таке українське і при цьому незвично нове»

Кулінар Євген Клопотенко відомий українцям своїми гастрономічними експериментами — він готує по-своєму як страви української, так і екзотичних кухонь.

Але цього разу його рецепт, що його Євген виклав в Instagram, викликав справжній шок.

Адже він приготував… соняшники.

Спосіб приготування З двох молодих соняхів зрізають листочки і до половини насіннєві коробочки, та нарізають шматочками. Далі отримані соняшникові смужки треба посмажити на пательні з вершковим маслом (50 г). Присмачують страву соком лимона, дрібкої пластівців перцю чилі, сіллю і перцем до смаку. Готова страва викладається на квітку соняха.

«Милуюся, млію від задоволення, закохуюся у щось таке українське і при цьому незвично нове», — передав Євген свої фінальні враження від експерименту.

А прихильникам більш традиційних страв з «українським акцентом» можна запропонувати котлети-гречаники.

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