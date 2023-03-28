37.73 / 38.36 40.42 / 41.25
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Готуємо фучки — смачну стародавню українську страву

15:52 28 березня 2023
Фучки

Старовинна лемківська кухня багата на різні цікаві страви. Наприклад, можна приготувати картопляні оладки «Бандуряники». А ще є страва фучки — оладки з квашеної капусти, які швидко готуються з простих продуктів.

Їх подають як додаток до супу, так і у вигляді окремої страви, пише cookpad.com.

Інгредієнти (на 5 порцій):

  • 250 г квашеної капусти;
  • 200 г борошна;
  • 250 мл молоко;
  • 1 велика цибуля;
  • 3 яйця;
  • щіпка солі;
  • 0,5 ч. л. цукру;
  • олія для смаження;
  • ¼ ч. л. соди.

Приготування:

  • В мисці з’єднуємо яйця, сіль, цукор, перемішуємо до однорідності. Окремо до борошна додаємо соду, перемішуємо, змішуємо з яйцями. Маса буде дуже густою, тому до неї доливаємо частинами молоко, помішуючи тісто робимо однорідним.
  • Нарізану цибулю та квашену капусту, з якої потрібно віджати зайву рідину, додаємо до тіста, гарно перемішуємо та даємо постояти 20 хвилин.
  • Розігріваємо олію, тісто беремо ложкою і викладаємо на пательню, обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні.
  • Готові оладки викладаємо на тарілку і подаємо до столу зі сметаною.

Про те, як приготувати крижавку (або пелюстки) — квашену капусту з буряком, часником та селерою за рецептом давньої галицької кухні, читайте на нашому сайті.

Фото з сайту https://cookpad.com

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

«Врятуйте наші домівки»: власники примусово вилучених ГУР квартир звернулися до Зеленського

ЗСУ

Астролог зробив прогноз, коли і за яким сценарієм закінчиться війна в Україні

військовий

Військові будуть отримувати виплати за купівлю житла за новими правилами: рішення Кабміну

Олександр Гордєєв із сином Олексієм у шпиталі

42 дні без їжі: окупанти утримували в підвалі під Бахмутом пораненого сина відомого музиканта

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту