Старовинна лемківська кухня багата на різні цікаві страви. Наприклад, можна приготувати картопляні оладки «Бандуряники». А ще є страва фучки — оладки з квашеної капусти, які швидко готуються з простих продуктів.

Їх подають як додаток до супу, так і у вигляді окремої страви, пише cookpad.com.

Інгредієнти (на 5 порцій):

250 г квашеної капусти;

200 г борошна;

250 мл молоко;

1 велика цибуля;

3 яйця;

щіпка солі;

0,5 ч. л. цукру;

олія для смаження;

¼ ч. л. соди.

Приготування: В мисці з’єднуємо яйця, сіль, цукор, перемішуємо до однорідності. Окремо до борошна додаємо соду, перемішуємо, змішуємо з яйцями. Маса буде дуже густою, тому до неї доливаємо частинами молоко, помішуючи тісто робимо однорідним.

Нарізану цибулю та квашену капусту, з якої потрібно віджати зайву рідину, додаємо до тіста, гарно перемішуємо та даємо постояти 20 хвилин.

Розігріваємо олію, тісто беремо ложкою і викладаємо на пательню, обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні.

Готові оладки викладаємо на тарілку і подаємо до столу зі сметаною.

Про те, як приготувати крижавку (або пелюстки) — квашену капусту з буряком, часником та селерою за рецептом давньої галицької кухні, читайте на нашому сайті.

Фото з сайту https://cookpad.com

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