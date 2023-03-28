Готуємо фучки — смачну стародавню українську страву
Старовинна лемківська кухня багата на різні цікаві страви. Наприклад, можна приготувати картопляні оладки «Бандуряники». А ще є страва фучки — оладки з квашеної капусти, які швидко готуються з простих продуктів.
Їх подають як додаток до супу, так і у вигляді окремої страви, пише cookpad.com.
Інгредієнти (на 5 порцій):
- 250 г квашеної капусти;
- 200 г борошна;
- 250 мл молоко;
- 1 велика цибуля;
- 3 яйця;
- щіпка солі;
- 0,5 ч. л. цукру;
- олія для смаження;
- ¼ ч. л. соди.
Приготування:
- В мисці з’єднуємо яйця, сіль, цукор, перемішуємо до однорідності. Окремо до борошна додаємо соду, перемішуємо, змішуємо з яйцями. Маса буде дуже густою, тому до неї доливаємо частинами молоко, помішуючи тісто робимо однорідним.
- Нарізану цибулю та квашену капусту, з якої потрібно віджати зайву рідину, додаємо до тіста, гарно перемішуємо та даємо постояти 20 хвилин.
- Розігріваємо олію, тісто беремо ложкою і викладаємо на пательню, обсмажуємо оладки з обох боків до золотистого кольору на середньому вогні.
- Готові оладки викладаємо на тарілку і подаємо до столу зі сметаною.
Про те, як приготувати крижавку (або пелюстки) — квашену капусту з буряком, часником та селерою за рецептом давньої галицької кухні, читайте на нашому сайті.
Фото з сайту https://cookpad.com134
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