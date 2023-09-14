Де і коли дивитися у прямому ефірі «Динамо» — «Ворскла»: розклад трансляцій та прогноз на матч 7-го туру УПЛ

У п'ятницю, 15 вересня, на стадіоні «Лівий берег» під Києвом матчем 7-го туру між «Металістом 1925» та «Зорею» після паузи, що викликана матчами збірних, відновляться баталії у чемпіонаті України з футболу (система VAR буде працювати на всіх восьми поєдинках).

У суботу, 16 вересня, у програмі туру значаться ще три зустрічі. «Чорноморець» в Одесі прийме «нахабного» новачка УПЛ «Полісся», «Шахтар» перед стартом у Лізі чемпіонів (19 вересня у гірників дебютний матч у Гамбурзі з «Порту») зустрінеться на «Арені Львів» з «Оболонню», а в Олександрії наставник «Миная» Володимир Шаран гостюватиме на колись рідному для себе стадіоні «Ніка».

У неділю, 17 вересня, заплановані ігри у Черкасах, Дніпрі та Кривому Розі. Новачок ліги ЛНЗ із новим тренером Олегом Дулубом поміряється силами з «Рухом», «Дніпро-1» після вильоту з єврокубків повернеться на рідну «Дніпро-Арену» (можливо, вже з новим головним тренером Юрієм Максимовим) зустріччю з «Колосом», а «Кривбас» прийме «Верес», який здобув першу перемогу в сезоні.

Фінішує тур у понеділок, 18 вересня, матчем на столичній арені імені Валерія Лобановського між «Динамо», яке не зуміло пройти в Лізі конференцій «Бешикташ», і «Ворсклою».

Зазначимо, що у двох останніх зустрічах суперників в столиці полтавці незмінно відбирали очки у команди Мірчі Луческу (2:1 — 2021-го та 1:1 — 2022-го).

Втім, цього разу букмекери вбачають фаворитом саме «Динамо». Наприклад, контора Vbet ставки на виграш киян приймає з коефіцієнтом 1,45, на нічию — 5,00, на перемогу команди Віктора Скрипника — 7,40.

Чемпіонат України. 7-й тур

15 вересня (п'ятниця)

«Металіст 1925» — «Зоря» 18:30 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

16 вересня (субота)

«Чорноморець» — «Полісся» 15:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Шахтар» — «Оболонь» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Олександрія» — «Минай» 19:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

17 вересня (неділя)

ЛНЗ — «Рух» 13:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

«Дніпро-1» — «Колос» 15:00 УНІАН

«Кривбас» — «Верес» 17:00 Setanta Sports, MEGOGO, «Київстар ТБ»

18 вересня (понеділок)

«Динамо» — «Ворскла» 17:00 «2+2»

Становище команд:

1. «Шахтар» — 14 очок (6 матчів);

2. «Полісся» — 12 (6);

3. «Кривбас» — 11 (6);

4. «Рух» — 11 (5);

5. «Ворскла» — 9 (5);

6. «Чорноморець» — 9 (6);

7. «Колос» — 8 (6);

8. «Олександрія» — 7 (6);

9. «Металіст 1925» — 7 (5);

10. «Динамо» — 6 (3);

11. «Оболонь» — 5 (6);

12. «Зоря» — 5 (5);

13. «Дніпро-1» — 5 (4);

14. «Верес» — 4 (5);

15. ЛНЗ — 4 (6);

16. «Минай» — 2 (6).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Ванат, Андрій Ярмоленко (обидва — «Динамо»), Юрій Климчук («Рух»), Микола Матвієнко, Олексій Кащук (обидва — «Шахтар»), Максим Задерака, Данило Бескоровайний (обидва — «Кривбас»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «Динамо» Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського клубу.

Фото ФК «Динамо»

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