Ціни повзуть угору, але не скрізь: як змінилася вартість палива на АЗС після підвищення акцизу з 1 липня

Після зниження вартості палива в червні ціни на АЗС в Україні поповзли вгору через податкові зміни з 1 липня — повернення до довоєнних ставок ПДВ та акцизів.

Як пише mind.ua, за перші дні місяця на більшості АЗС ціни на бензин зросли від 3 грн до 5 грн за літр, на дизпаливо — до 3 грн за літр, до 1 грн зросла ціна на скраплений газ.

Втім, на деяких заправках ціни залишилися старі, тому середні ціни по ринку не такі вражаючі: на бензини модифікації А-95 — від 1,98 грн до 2,42 грн за літр, на дизпаливо — на 2,03 грн за літр.

Таблицю зі змінами роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 3 липня (грн/л) публікує enkorr.ua.

Видання зазначає, що експерти прогнозували зростання цін на бензин на 11,2 грн/л, на дизпаливо — на 7,7 грн/л, на газ — на 2,6 грн/л. Як правило, нафтотрейдери завозять та оновлюють товар кожні 10 днів, тож і здорожчання відбуватиметься подекадно.

Про те, що зміниться для українців з 1 липня, читайте на нашому сайті.

Варто зазначити, що напередодні НКРЕКП скасувала своє попереднє рішення щодо підвищеня тарифів на водопостачання.

Фото Pixabay

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