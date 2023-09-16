Змінено механізм виплати компенсації постраждалим від підриву Каховської ГЕС: що важливо знати

В Україні, де раніше встановили компенсаційні виплати постраждалим від підриву рашистами Каховської ГЕС, Кабмін подовжив терміни для подання заяв та виплати компенсацій мешканцям Миколаївської та Херсонської областей за втрачений внаслідок цього теракту врожай.

В постанові зазначається, що терміни подання заяви та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку, подовжено до 31 жовтня 2023 року, і що з 10 до 20 днів збільшено термін розгляду заяви Комісією.

До 30 листопада 2023 року продовжено термін ухвалення рішень обласними військовими адміністраціями щодо виплати компенсацій.

Нагадаємо, що порядок надання одноразової грошової допомоги за втрачений врожай передбачає фінансову допомогу фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги — 3318 гривень за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. Допомога надається на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області.

Нагадаємо, що до кінці жовтня також продовжений термін подання заяви на отримання допомоги мешканцям районів, що зазнали підтоплення. Уряд виплачуватиме по 5 000 гривень мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які станом на 6 червня 2023 року перебували на цих територіях.

Фото Pixabay

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