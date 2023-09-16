«Нереальна смакота»: «фірмовий» пісочний пиріг зі сливами від Ольги Сумської

Відома українська акторка Ольга Сумська, яка регулярно ділиться рецептами смачних та корисних страв, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати пісочний пиріг зі сливами.

«СЕЗОН СЛИВ В РОЗПАЛІ! Маю трохи часу і натхнення… Сьогодні спекла для родини фірмовий пісочний пиріг зі СЛИВАМИ! Нереальна смакота! Тож, викладаю ПОКРОКОВИЙ РЕЦЕПТ», — написала вона.

Інгредієнти:

— свіжі сливи (700 гр, аби вистачило покрити тісто)

- борошно (3 стакани плюс один на заміс)

- вершкове масло (200 гр)

- 4 яйця

- ванільний цукор

- розпушувач або дрібка соди

- сік лимону (столова ложка)

- цукор (півтора стакана)

Спосіб приготування:

«Починаємо: відділити акуратно жовтки від білків (якщо навіть грам потрапить жовтку, не зібʼється!!). Поставити білки в хол-к. Збити чотири жовтки з пів-склянки (може трохи більше, на ваш смак) цукру. Збиті жовтки вводимо до борошна. На терці (крупній) натираємо холодне вершкове масло (я беру зазвичай пачку), все змішуємо руками і додаємо розпушувач (пів чайної ложки) погашений соком лимона (або харчову соду, теж пів чайної ложки!!), вийде столова ложка з соком лимону, трохи почекайте, аби поширіло (загасити) і вливайте в тісто! Додаємо ванільний цукор. Місимо! Борошна скільки візьме з цих 4 стаканів! Тісто не має липнути до рук. Формуємо кульку і кладемо до хол-ка на 10/15 хв. Тим часом збиваємо білки до піків, поступово вводячи трохи більше, ніж півстакана цукру і чайну ложечку лимонного соку. Має вийти густа, стійка маса!» — розповідає Сумська.

Далі вона радить поставити страву в холод.

«Ставимо в холод! Миємо і витираємо рушником сливи! Чистимо від кісточок, виймаємо ТІСТО з холоду, розкатуємо на пергаменті тоненько по формі деко, викладаємо гарненько на тісто наші сливи і в духовку на 20/30 хв., будете бачити, як зарумʼяниться… При температурі 160*!! Я люблю, аби було гарно пропечене, тоді сливи дають трохи соку, запікається як треба! Виймаємо деко з тістом і сливами з духовки і покриваємо густенько ЗБИТИМИ БІЛКАМИ! Знову в духовку! Запікаємо ще 5−7 хв, аби білки взялися румʼянцем! Різати теплим! ШО ВАМ СКАЗАТИ… Це суперсмак! Можна проковтнути язика… Приготуйте і напишіть, як вийшло… До речі, цей пиріг можна готувати з вишнями (з компоту теж), але відтиснути трохи сік, з яблуками, з абрикосами! Аби було бажання!» — пише акторка.