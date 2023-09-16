Светр принцеси Діани продано з аукціону за 1,1 млн доларів

На аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку, де нещодавно пустили з торгів рояль Фредді Мерк'юрі, було продано светр покійної принцеси Діани. Анонімний покупець виклав за нього 1,14 млн доларів. Причому стартовою була ціна 50 тисяч доларів.

Заочні торги за светр були відкриті ще 31 серпня, і до останніх хвилин аукціону найвищою була пропозиція в 200 тисяч доларів. Однак потім один із покупців різко підняв ціну вп'ятеро.

Червоний светр із рядами білих овечок та однією чорною серед них Діана Спенсер одягала у 1981 році. Тоді вона була ще нареченою принца Чарльза (на фото у заголовку).

Як повідомляє Sotheby's, у березні цього року светр знайшли на горищі та вирішили продати. В результаті він встановив ціновий рекорд для всіх особистих речей Діани, які виставлялися на аукціоні.

Світер встановив ціновий рекорд для всіх особистих речей Діани, які виставлялися на аукціоні

До цього найдорожче вдалося продати її автомобіль Ford Escort — 806 тисяч доларів. Торги відбулися торік.

У светра, впевнені шанувальники покійної принцеси, був прихований сенс. Діана натякала, що вона є чорною овечкою серед інших членів британської королівської родини. Однак жодних доказів цього твердження немає.

Як повідомляли раніше «ФАКТИ», у новому серіалі «Серце непокореного» принц Гаррі розповів, як пережив смерть мами, принцеси Діани, та як це позначилося на його психічному здоров'ї.

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