Рояль Фредді Мерк’юрі продали за 2,2 млн доларів

На аукціоні Sotheby's було продано рояль, який колись належав Фредді Мерк'юрі. За інструмент виклали 2,2 мільйона доларів. Рояль став найдорожчим лотом аукціону, незважаючи на те, що не виправдав попередньої оцінки. Sotheby's прогнозував, що за нього буде запропоновано від 2,5 до 3,8 мільйона доларів. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що права на пісні гурту Queen за мільярд доларів продадуть компанії Universal.

Цей скарб виставила на продаж близька подруга Мерк'юрі Мері Остін, яка успадкувала більшу частину його майна і доглядала за його колишнім лондонським будинком після його смерті в 1991 році.

Куплений 1975 року та імпортований в Англію з Японії, Yamaha G2 використовувався фронтменом Queen для написання Bohemian Rhapsody того ж року. На цьому інструменті були написані деякі з найвідоміших пісень Queen, зокрема Don't Stop Me Now і Somebody to Love.

Інструмент увійшов до числа десятків предметів, які пішли з молотка на першому з шести аукціонів, присвячених приватній колекції музиканта, що налічує близько 1400 речей. Серед інших топ-лотів був чорновий варіант «Богемської рапсодії», що раніше не публікувався, — з анотаціями, які припускають, що пісня, можливо, спочатку називалася «Монгольська рапсодія». Він був проданий за 1,74 мільйона доларів США.

59 лотів, проданих на аукціоні 6 вересня за 15,4 мільйона доларів, охоплювали сценічні костюми, прикраси і картини з великої колекції творів мистецтва Мерк'юрі. Інші предмети варіювалися від історичного комбінезона, розшитого срібними блискітками, який він носив під час туру News of the World наприкінці 1970-х років, до предметів повсякденного вжитку, що належали артистові, як-от колекція паличок для їжі та програвач компакт-дисків Sony D-50.

У прес-релізі Sotheby's Остін сказала, що Мерк'юрі так дорожив роялем, що вважав його продовженням себе і утримував його в бездоганному стані. «Він ніколи не курив за роялем і не ставив на нього склянку, і стежив за тим, щоб ніхто цього не робив», — заявила вона.

Наступні п'ять аукціонів відбудуться в Лондоні та онлайн до 12 вересня.

Раніше повідомлялося, що Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі, що належав Андрію Данилку, продано на аукціоні за 250 тисяч фунтів (близько 10 млн грн). Новим власником машини став власник криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов. Виручені з продажу гроші пішли на благодійність.

