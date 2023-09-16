До Ради внесли законопроект, який передбачає відстрочку від військової служби студентам віком від 30 років

Після того, як в парламенті заговорили про скасування відстрочки від мобілізації для студентів, яким більше 30 років, у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт, яким хочуть розширити перелік здобувачів освіти, що отримають право на відстрочку від мобілізації.

Цей документ є альтернативою до раніше зареєстрованого резонансного законопроєкту, що скасовує відстрочку від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку та здобувають непослідовну освіту.

Новий законопроєкт скасовує одну з вимог для ненадання відстрочки від мобілізації — 30-річний вік. Тобто, відстрочку не отримають лише студенти, які здобувають другу або третю освіту (без урахування віку). На аспірантів та докторантів ця норма не поширюватиметься — у них буде відстрочка від мобілізації (стосується лише тих, які навчаються на денній або дуальній формі).

Також в законопроєкті передбачено, що відстрочку від мобілізації пропонують надавати всім здобувачам вищої освіти, які навчаються за спеціальностями, «яким надається особлива підтримка» (незалежно від того чи вперше здобувається відповідний рівень освіти). Як пояснили ініціатори законопроєкту, мова йде про дефіцитні спеціальності, які потрібні для відбудови економіки. Перелік таких спеальностей має визначити МОН.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Верховній Раді придумали, як залучити студентів до служби в ЗСУ.

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