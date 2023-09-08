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Суспільство та люди

Військова служба «в обмін» на безкоштовне навчання: в Раді придумали, як залучити студентів до армії

17:41 8 вересня 2023
чоловік

Українським студентам, які зараз мають відстрочку від призову та мобілізації, хочуть запропонувати вчитися безкоштовно в обмін на згоду на службу в армії.

У Верховній раді зареєстрований проєкт змін до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою стимулювання студентів до добровільної мобілізації.

Ініціатор документа нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

В проєкті йдеться про те, що студенти «можуть за власним бажанням дати згоду на призов на військову службу під час мобілізації, у такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян».

Мета змін цього нововведення — стимулювати громадян йти у військо й ставати на захист держави.

«Запропоновані зміни, зокрема, можуть сприяти тому, що громадяни, які навчаються на платній основі, можуть за власним бажанням давати згоду на призов на військову службу під час мобілізації і отримати за це додатковий бонус від держави у вигляді забезпечення безоплатності здобуття відповідної освіти», — написав нардеп у пояснювальній записці.

Зазначимо, що в проєкті документа немає посилання на джерела надходжень для покриття таких витрат.

Нагадаємо, раніше представник президента в Раді Федір Веніславський подав законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студенів-чоловіків, які отримують другу вищу освіту.

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