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Події

Навіть не зупинився: у Луганську окупант на бензовозі переїхав насмерть жінку (моторошне відео)

11:25 17 вересня 2023
Відеокадри з Луганська

У тимчасово окупованому Луганську, де нещодавно побувала з концертом зрадниця таїсія повалій, сталася жахлива аварія — російський загарбник за кермом бензовоза кілька днів тому переїхав насмерть жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Моторошне відео опублікували у Мережі, пише «Військовий кур'єр».

Як видно на кадрах, бензовоз окупантів проїхав на червоне світло і наїхав на жінку на переході. Після наїзду водій навіть не зупинився, а просто продовжив рух.

Як пишуть очевидці, жінка, яку збив бензовоз, загинула на місці.

На відео також видно, що після аварії тіло жінки тривалий час лежало на дорозі — водії автомобілів та перехожі не поспішали надати першу домедичну допомогу, або, бодай викликати швидку допомогу.

Відзначимо, що така поведінка російських «асвабадітєлєй» — скоріше правило, ніж виняток. Адже так само вони поводять себе й на загарбаній ними частині півдня України.

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