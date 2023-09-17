Глава російського агентства Sputnik у Молдові виявився кадровим офіцером ГРУ

У Молдові, яку росія намагається перетворити на васальну державу, глава російського прокремлівського ЗМІ Sputnik Молдова Віталій Денисов виявився кадровим офіцером армії рф. Як з'ясували розслідувачі видання The Insider, пан Денисов служить у 72-му центрі спеціальної служби (в/ч 54777), який безпосередньо пов'язаний із російською військовою розвідкою. Центр «займається інформаційними вкиданнями та дезінформацією зарубіжної аудиторії на користь Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ)», йдеться у розслідуванні.

На щастя, діяльність Денисова у Молдові закінчилася. Його з тріском видворили із країни 13 вересня.

The Insider з'ясував також, що Віталій Денисов народився 1967 року в Закарпатській області і після школи вступив до Львівського вищого військово-політичного училища, де готували політруків та військових журналістів. 1992 року Денисов, будучи курсантом, відмовився скласти присягу Україні і переїхав до Москви, де його поселили в офіцерському гуртожитку неподалік штаб-квартири ГРУ.

У 2016 році йому надали звання полковника Повітряно-десантних військ. Пізніше він очолював редакцію Sputnik у невизнаній Південній Осетії, а потім — в Азербайджані. Як зазначає The Insider, азербайджанські ЗМІ називали Денисова не інакше як офіцером ГРУ.

У Молдові Денисова звинуватили у втручанні у внутрішні справи республіки. Йому заборонили в'їзд до країни на 10 років.

Раніше в США звинуватили сімох людей у поширенні пропаганди в інтересах кремля, а в Польщі було виявлено російську шпигунську мережу .

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