Меган Маркл поспілкувалася з провідними військовими генералами

Меган Маркл спілкувалась з вищими військовими генералами, військовослужбовцями НАТО, державними службовцями та іноземними лідерами під час «Ігор нескорених» у Німеччині. Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі, який залишив США за кілька днів до дружини, щоб взяти участь у церемонії нагородження WellChild Awards.

Принц Гаррі отримав похвалу від німецького оборонного відомства та збройних сил Великобританії за його зусилля з підтримки поранених ветеранів, пише geo.tv.

За словами королівського оглядача, Меган також домоглася визнання в якості першої леді «Ігор нескорених». Оглядач вважає, що герцогиня Сассекська стала сильною жінкою в той час, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали негативну реакцію за поблажливість до себе і сором'язливість.

Нагадаємо, нігерійські спортсмени на «Іграх нескорених» дали Меган Маркл нове прізвисько.

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