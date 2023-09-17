37.62 / 38.35 40.40 / 41.24
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Меган Маркл поспілкувалася з провідними військовими генералами

22:00 17 вересня 2023
Меган Маркл та принц Гаррі

Меган Маркл спілкувалась з вищими військовими генералами, військовослужбовцями НАТО, державними службовцями та іноземними лідерами під час «Ігор нескорених» у Німеччині. Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі, який залишив США за кілька днів до дружини, щоб взяти участь у церемонії нагородження WellChild Awards.

Принц Гаррі отримав похвалу від німецького оборонного відомства та збройних сил Великобританії за його зусилля з підтримки поранених ветеранів, пише geo.tv.

За словами королівського оглядача, Меган також домоглася визнання в якості першої леді «Ігор нескорених». Оглядач вважає, що герцогиня Сассекська стала сильною жінкою в той час, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон отримали негативну реакцію за поблажливість до себе і сором'язливість.

Нагадаємо, нігерійські спортсмени на «Іграх нескорених» дали Меган Маркл нове прізвисько.

123

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дівчата

Витягнете щасливий квиток: життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться восени

Карти Таро

Шанс змінити життя на краще: які знаки Зодіаку казково розбагатіють на наступному тижні

Тигр

Левам — прибуткові ідеї, Водоліям — вдалі поїздки, Тельцям — романтичні відносини: гороскоп на день Тигра-Манікюрника

Архівне фото Пугачової з кіркоровим

Пугачова розлютилася: стало відомо, як кіркоров ледь не закрутив роман з відомою співачкою із Києва

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту