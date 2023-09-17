Його можуть знищити: мольфар розповів, що чекає кремль у москві та поділився гороскопом на новий тиждень

Мольфар Макс Гордєєв, який назвав найбільш небезпечні дні вересня (з точки зору обстрілів), вважає, що ненависна багатьом українцям споруда російської федерації, з якої віддаються ганебні накази атакувати мирні українські міста, може бути зруйнована самими росіянами з метою провокації.

Йдеться про московський кремль.

Про це він сказав у етері телеканалу ICTV.

За словами фахівця, бунт у столиці рф малоймовірний, чого не скажеш про підрив головної будівлі росії. При цьому підрив можуть планувати ззовні.

На жаль, найближчим часом цього не станеться.

«Вони, російська влада, й самі можуть підірвати кремль для провокації. Бачу карту Імператриця, і вона стоїть з короною. Це знак, що місцеві царьки й далі будуть у своєму палаці. Лицар Мечів вказує на агресію, але мені здається, що це ні на що не вплине. Та ідея дуже хороша», — певен Макс Гордєєв.

Також для тих своїх підписників, які вірять в астрологію, Макс Гордєєв привів гороскоп на новий тиждень.

Раніше мольфар і таролог Макс Гордєєв розповів про майбутню долю Кримського мосту.

66

Читайте нас у Facebook та Instagram