Розкочегарить наче влітку: синоптики пообіцяли українцям +30 на кінець вересня

Синоптики, які раніше прогнозували досить спекотний початок першого осіннього місяця, дають аналогічний прогноз і на кінець вересня.

За словами кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, антициклональна діяльність переважатиме на більшій частині Східної Європи. Теплі повітряні маси на висоті в межах малорухливого антициклону забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками. У західних областях іноді можливі короткочасні дощі. Вночі та вранці через підвищену вологість повітря місцями спостерігатимуться тумани.

Його колега Наталія Діденко зазначала, що поточний тиждень буде теплим та сухим. За її прогнозом, більш вологою та прохолодною буде погода на заході та півночі країни у середу, 20 вересня.

У понеділок, 18 вересня, погодні умови на всій території країни визначатимуться полем підвищеного тиску. Очікується малохмарна, тепла та суха погода. Вночі та вранці у Карпатському регіоні, а також на Півночі Лівобережжя місцями виникнуть тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних областях південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С.

У вівторок, 19 вересня, збережеться переважання антициклональної та теплої погоди у більшості областей. І лише у західних областях удень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер в Україні південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +8…+13 °С, вдень +22…+27 °С, на крайньому заході +17…+22 °С.

У середу, 20 вересня, гребінь високого тиску зі сходу забезпечить теплу суху погоду. Невеликі дощі подекуди можливі лише у західних областях та на крайній півночі України. Вітер південної чверті, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +22…+27 °С, у Карпатському регіоні +15…+20 °С.

У четвер, 21 вересня, вплив антициклону зі сходу посилиться, тому збережеться період теплої та переважно сухої погоди. Вітер переважно південно-східної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+14°С, вдень +23…+28°С.

У п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається, температурне тло суттєво не зміниться. Вітер південно-східної чверті, 7−12 м/с. Мінімальна температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С, вдень повітря прогріється до +24…+29 °С.

У суботу 23 вересня опадів в Україні не прогнозується. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +25…+30 °С.

У неділю, 24 вересня, на більшій частині території України продовжиться період сухої та теплої погоди. Лише на крайньому заході внаслідок впливу малорухливого фронту місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +26…+31 °С, на крайньому заході +19…+24 °С.

Раніше синопткиня Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту прогнозувала, що вересень в Україні буде теплим і посушливим, і що у жовтні та листопаді також очікується, що середньомісячна температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою за норму.

Фото Pixabay

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