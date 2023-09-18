Водії електросамокатів ризикують попасти на 17 тисяч гривень: за що поліція штрафує їх безжально

В Україні на серйозні штрафні санкції можуть нарватися не лише водії автомобілів, які сіли за кермо нетверезими, а й ті, хто напідпитку вирішив проїхатися на електросамокаті.

Як пише «Дорожній адвокат», за таке правопорушення п'яним самокатникам загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування всіма транспортними засобами. Зазначається, що поки що ситуація з електротранспортом чітко законом не врегульована. Проте людей на електросамокатах вже почали зупиняти та пропонувати їм пройти перевірку. Протокол про порушення отримують й ті, хто пройшов огляд з позитивним результатом, й ті, хто відмовився його проходити.

Більше того, ті, якы попалися п'яними за кермом, вже позбавлялися прав та були змушені платити штаф. Так, у серпні та у вересні суди Одеси винесли рішення у таких справах. Один із затриманих п'яним на електросамокаті відбувся штрафом у 17 тисяч гривень, однак водійських прав його не позбавляли — у молодика їх просто не було. Покарання для другого правопорушника було більш жорстким — 51 тисяча гривень штрафу та позбавлення прав строком на 10 років. Чоловік їхав електросамокатом під наркотиками. Причому, на тому самому правопорушенні він попався двічі за рік.

Раніше юристи назвали 10 речей, за відсутності яких експлуатацію транспортного засобу заборонено.

Фото Pixabay

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