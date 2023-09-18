Гучний секс-скандал: популярний актор Рассел Бренд звинувачується у зґвалтуваннях та інших сексуальних злочинах

Не встигли вщухнути пристрасті навколо звинувачень Тілля Ліндеманна у зґвалтуванні співачки Шелбі Лінн, як гучний секс-скандал вибухнув у Великій Британії. У центрі загальної уваги опинився популярний актор, зірка стендапу, теле- і радіоведучий Рассел Бренд. На одному з британських телеканалів увечері 16 вересня вийшла передача, автори якої звинуватили 48-річного коміка у злочинах сексуального характеру, включно зі зґвалтуванням. Причому серед жертв Бренда були неповнолітні.

На даний момент, повідомляє 17 вересня впливова газета The Sunday Times, Рассела звинувачують чотири жінки. Усі злочини, про які вони кажуть, були скоєні Брендом протягом семирічного періоду, коли він був на піку кар'єри — з 2006 по 2013 рік.

Комік уже виступив зі спростуванням. Він категорично заперечує будь-які кримінальні правопорушення. Бренд визнає, що в минулому вів вельми активне сексуальне життя, у нього було багато жінок, проте він підкреслює, що всі статеві акти відбувалися за обопільною згодою.

«Звинувачення містять перелік надзвичайно кричущих і агресивних нападів, а також деякі доволі дурні речі. Але серед цього списку дивовижних, доволі чудернацьких нападок є кілька дуже серйозних звинувачень, які я категорично спростовую. Ці звинувачення стосуються того часу, коли я працював у мейнстримі, коли я весь час був у газетах, коли знімався в кіно. І, як я багато писав у своїх книгах, я був дуже, дуже розбещеним… Але навіть у той період мої стосунки завжди були за обопільною згодою», — заявив Бренд.

Рассел Бренд дійсно був у 2000-х роках одним із найвідоміших коміків у Великій Британії. Він привертав увагу своїм яскравим стилем і зовнішністю, регулярно виступав на телебаченні та радіо, зокрема працював на BBC. Він знявся в кількох серіалах і голлівудських фільмах, зокрема в прокатних хітах «Втеча з Вегаса», «Казки на ніч», «Артур. Ідеальний мільйонер».

У 2010 році Бренд одружився з популярною американською співачкою Кеті Перрі. Розкішне весілля було організовано в Індії, оскільки Рассел є кришнаїтом. Однак лише через 14 місяців комік подав на розлучення.

Пізніше Перрі розповідала в інтерв'ю, що Бренд намагався в усьому домінувати. Він контролював кожен її крок, кожне слово, і їй це не сподобалося, вона збунтувалася.

З 2015 року Бренд перебуває у стосунках з Лаурою Галлахер. У листопаді 2016 року у пари народилася дочка Мейбл. Лаура на тлі скандалу виступила на підтримку Рассела.

Тим часом звинувачення на його адресу прозвучали дуже серйозні. Одна жінка заявила про зґвалтування, а інша повідомила, що Бренд напав на неї, коли їй було 16 років і вона ще вчилася в школі. Він вистежив її, став пропонувати секс, а потім періодично надсилав за нею до школи свого особистого шофера. Вона була налякана і підкорялася Расселу, проте не раз говорила йому, що не хоче спати з ним.

Коли Бренд був на піку популярності, він неодноразово хвалився знайомим, що «витягнув золотий квиток Віллі Вонки, але тільки на сексуальні розваги». Комік стверджував, що у нього є особиста асистентка, яка повинна на роботі бути голою і робити йому і його друзям масаж, щойно він їй накаже.

Раніше повідомлялося, що зірка популярних серіалів «Ранчо» і «Шоу 70-х» Денні Мастерсон отримав 30 років в'язниці за зґвалтування, а ось Кевіна Спейсі присяжні суду Лондона визнали невинним у сексуальних злочинах.

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