Зірка популярних серіалів «Ранчо» та «Шоу 70-х» отримав 30 років в'язниці за зґвалтування

Популярний американський актор Денні Мастерсон, якого звинувачували у зґвалтуваннях, незабаром приєднається у в'язниці до найтитулованішого футболіста світу Дані Алвеса, який відбуває покарання за аналогічні злочини. Зірку популярних серіалів «Ранчо» та «Шоу 70-х» було засуджено до 30 років ув'язнення після того, як його визнали винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні. Суд проходив у Лос-Анджелесі у червні. Присяжні зайшли в глухий кут за третім пунктом звинувачення.

47-річний Мастерсон не визнав себе винним у зґвалтуванні трьох жінок у своєму будинку під час окремих інцидентів у період з 2001 до 2003 року.

Перший судовий процес розпочався у жовтні 2022 року, а наступного місяця було оголошено про неправильний судовий розгляд після того, як присяжні не дійшли єдиної думки.

Елісон Андерсон, адвокатка, яка представляє двох із трьох жертв, повідомила CNN після винесення вироку, що її клієнтки «проявили величезну силу та хоробрість, звернувшись до правоохоронних органів та взявши безпосередню участь у двох виснажливих кримінальних процесах».

Мастерсон найбільш відомий своєю роллю Стівена Хайда у популярному серіалі «Шоу 70-х», який транслювався на каналі Fox протягом восьми сезонів із 1998 по 2006 рік. У ньому також знімалися Міла Куніс та Ештон Катчер.

Катчер і Мастерсон разом грали в серіалі Netflix «Ранчо», починаючи з 2016 року, але Netflix та продюсери виключили Мастерсона із серіалу через звинувачення у зґвалтуванні.

Раніше зірку голлівудського бойовика «Суперфлай» засудили до 50 років в'язниці за зґвалтування, сексуальні домагання та примус до орального сексу.

Тим часом присяжні судна Лондона визнали Кевіна Спейсі невинним у сексуальних злочинах. Почувши вердикт, відомий актор розплакався.

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