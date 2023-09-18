37.70 / 38.42 40.47 / 41.33
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Україні знайдено тіло зниклого британського солдата

18:57 18 вересня 2023
ЗСУ

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що 22-річний Семюел Ньюї був убитий в бою з російськими окупантами 30 серпня на сході країни. А днями поліція, яка розшукувала зниклого безвісти колишнього британського солдата, отримала повідомлення від української влади про те, що знайдено його тіло.

Колишній десантник Деніел Берк, 36 років, з Південного Манчестера, був оголошений зниклим безвісти 16 серпня родиною. Вона не отримувала від нього звісток і вважала, що він поїхав в Україну, повідомляє Sky News.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що співпрацює з родиною пана Берка та українською владою, щоб сприяти офіційному впізнанню та поверненню його тіла до Великої Британії.

«Це важкий час для сім'ї Деніела, наші офіцери по зв'язках з сім'ями підтримують зв'язок з родиною і підтримують її, — заявив детектив Льюїс Г'юз. — Я та моя команда працюємо з українською владою над офіційною ідентифікацією з метою репатріації Деніела після завершення цього процесу. Сім'я Даніела попросила про конфіденційність у цей складний час».

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що на фронті в Україні загинув громадянин Великої Британії, доброволець Іноземного легіону Джордан Чедвік.

Раніше повідомлялося, що в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії, який врятував сина відомого музиканта.

299

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горіхове дерево

Не спалюйте опале листя горіха: городникам підказали, як можна його використовувати «з розумом»

дівчата

Витягнете щасливий квиток: життя яких знаків зодіаку кардинально зміниться восени

Годинник-гороскоп

Овнам та Ракам варто довіритися інтуїції, а надто активним Терезам потрібно зробити паузу: гороскоп на 18 вересня 2023 року

Макс Гордєєв

Його можуть знищити: мольфар розповів, що чекає кремль у москві, та поділився гороскопом на новий тиждень

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту