В Україні знайдено тіло зниклого британського солдата

Нещодавно «ФАКТИ» повідомляли, що 22-річний Семюел Ньюї був убитий в бою з російськими окупантами 30 серпня на сході країни. А днями поліція, яка розшукувала зниклого безвісти колишнього британського солдата, отримала повідомлення від української влади про те, що знайдено його тіло.

Колишній десантник Деніел Берк, 36 років, з Південного Манчестера, був оголошений зниклим безвісти 16 серпня родиною. Вона не отримувала від нього звісток і вважала, що він поїхав в Україну, повідомляє Sky News.

Поліція Великого Манчестера повідомила, що співпрацює з родиною пана Берка та українською владою, щоб сприяти офіційному впізнанню та поверненню його тіла до Великої Британії.

«Це важкий час для сім'ї Деніела, наші офіцери по зв'язках з сім'ями підтримують зв'язок з родиною і підтримують її, — заявив детектив Льюїс Г'юз. — Я та моя команда працюємо з українською владою над офіційною ідентифікацією з метою репатріації Деніела після завершення цього процесу. Сім'я Даніела попросила про конфіденційність у цей складний час».

Нагадаємо, 9 вересня стало відомо, що на фронті в Україні загинув громадянин Великої Британії, доброволець Іноземного легіону Джордан Чедвік.

Раніше повідомлялося, що в Україні загинув доброволець із Нової Зеландії, який врятував сина відомого музиканта.

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