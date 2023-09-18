В Україні правоохоронці постійно розкривають схеми, за якими чоловіки тікають з країни. У вересні Верховна Рада планує розглянути законопроєкт № 7268 щодо посилення відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану. Ним пропонуються в рази жорстокіші штрафи та значні строки позбавлення волі для порушників. Наскільки це правомірно та виправдано, пояснив адвокат Роман Сімутін.

«Група ініціаторів-нардепів, серед яких, наприклад, Федір Веніславський, вказують, що „з метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов’язані захищати свою державу пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану“. Вони пропонують доповнити КК України статтею „332−3. Незаконне перетинання держаного кордону України під час дії воєнного стану“, за якою винним загрожуватиме штраф — до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, а за дії, вчинені повторно або групою осіб — уже від 8 до 12 років тюрми».

Станом на зараз відповідальність за це правопорушення залежить від конкретного способу перетину кордону та обставин.

«Це може бути:

стаття 358 КК України — в разі підроблення документів, печаток і т. д. (паспортів, висновків ВЛК про визнання непридатним) — штраф, арешт, обмеження волі;

стаття 369 КК України — при спробі підкупити прикордонника — штраф або позбавленням волі на строк до 4 років;

інші випадки перетину, як от сховавшись у бебі-боксі чи бігцем через ліс — охоплюються статтею 204−1 КУпАП: «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Передбачене покарання — штраф від 3 400 до 8 500 грн або адмінарешт.

Та в усіх випадках такі дії військовозобов’язаних підпадають під статтю 336 КК України — «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період». Адже нині порушники масово втікають за кордон аби ухилитися від призову. Це карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років".

На думку адвоката, в країнах Євросоюзу кримінальна відповідальність за подібні речі відсутня.

«В нас уже є загальні й спеціальні норми — і в Кримінальному кодексі, і в КУпАП, які охоплюють весь спектр порушників і всі способи порушень перетину кордону. І ними передбачені цілком справедливі та співмірні покарання утікачам. То чи дійсно це справді аж так необхідно — вводити ще одну подібну статтю, яка ще й немов узята з часів «залізної завіси?»

Раніше повідомлялося, що ганебний «бізнес» організували члени ВЛК: на Одещині масово виготовляли медичні довідки з «тяжким діагнозом».

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