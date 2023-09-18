Стало відомо, який фільм представить Україну на церемонії «Оскар»
Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомили в Українській Кіноакадемії.
«Ним став фільм „20 днів у Маріуполі“ українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста. Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.
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