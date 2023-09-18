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Культура та мистецтво

Стало відомо, який фільм представить Україну на церемонії «Оскар»

18:42 18 вересня 2023
Оскар

Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Про це повідомили в Українській Кіноакадемії.

«Ним став фільм „20 днів у Маріуполі“ українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста. Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в національному відборі брали участь п’ять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.

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