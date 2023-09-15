19 вересня 2023

Прийшов якось до мудрого ассирійського царя молодий воїн і запитав, чи той не не порадить, як стати таким же видатним полководцем, як він сам. Цар повелів напов­нити відкриту посудину оливою і пронести через усе через місто, не розливши жодної краплини.

- Якщо проллється хоча б одна краплина, — мовив цар, — залишишся без голови.

Після цього наказав двом зброєносцям з оголеними мечами іти поруч із молодим воїном і негайно виконати присуд, щойно виллється хоча б одна крапля.

Сталося так, що саме в той час у місті проходив ярмарок, і всі вулиці були заповнені людом. Але хлопець виявився настіль­ки пильним та обережним, що не розлив ні краплини.

Зраділий, він повернувся до царя.

⁃ Що ти бачив навколо себе, коли ішов містом? — за­питав той.

- Нічого, — відповів молодий воїн. — Я взагалі не дивився навколо, тому що пильнував оливу.

- Добре, — сказав цар, — так і чини. Припади усією увагою, почуттями і серцем до своєї мети — як до тієї посудини, наповненої оливою. Так ти зможеш досягти навіть неможливого…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.