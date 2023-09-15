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Країна: Іспанія
Мануфактура:
Рік створення: 2015
Скульптор: Marco Antonio
Розмір: 96×31 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Прийшов якось до мудрого ассирійського царя молодий воїн і запитав, чи той не не порадить, як стати таким же видатним полководцем, як він сам. Цар повелів наповнити відкриту посудину оливою і пронести через усе через місто, не розливши жодної краплини.
- Якщо проллється хоча б одна краплина, — мовив цар, — залишишся без голови.
Після цього наказав двом зброєносцям з оголеними мечами іти поруч із молодим воїном і негайно виконати присуд, щойно виллється хоча б одна крапля.
Сталося так, що саме в той час у місті проходив ярмарок, і всі вулиці були заповнені людом. Але хлопець виявився настільки пильним та обережним, що не розлив ні краплини.
Зраділий, він повернувся до царя.
⁃ Що ти бачив навколо себе, коли ішов містом? — запитав той.
- Нічого, — відповів молодий воїн. — Я взагалі не дивився навколо, тому що пильнував оливу.
- Добре, — сказав цар, — так і чини. Припади усією увагою, почуттями і серцем до своєї мети — як до тієї посудини, наповненої оливою. Так ти зможеш досягти навіть неможливого…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 1 м/с Пд
Тиск: 750 мм