Під час дії воєнного стану не мобілізують: з якими хворобами хребта і опорно-рухового апарату чоловіка не візьмуть до армії

Придатність чи непридатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК).

Саме ВЛК вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання, пише ТСН.ua.

ВЛК може визнати військовозобов’язаного:

- придатним до військової служби,

- тимчасово непридатним до військової служби,

-обмежено непридатним до військової служби,

- непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Видання нагадує, що перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України:

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

- Хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54.

- Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.

- Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

- Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.

- Переломи хребта на будь-якому рівні.

- Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.

- Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.

- Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.

- Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.

- Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.

- Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

- Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:

- Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.

- Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій.

На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні — її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

Раніше ми писали, де можуть служити чоловіки з психічними розладами, ВІЛ, а також хворі на туберкульоз та гепатит.

128

Читайте нас у Facebook та Instagram