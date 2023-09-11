«Переглянути рішення ВЛК про непридатність нереально»: адвокат про анонсовані владою перевірки

Коли президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням про перевірку рішень ВЛК, то це все слід читати між рядків, адже подібні заяви не роблять без відпрацювання механізму реалізації, вважають юристи. Більшість стверджує, що ці структури не зможуть переглянути постанови районних ВЛК про непридатність, обмежену придатність та рішення МСЕК про встановлення групи інвалідності, пише адвокат Роман Сімутін.

«Почну з позитиву: переглянути рішення ВЛК про непридатність, як і рішення МСЕК про встановлення довічної інвалідності в межах чинних положень, — нереально, просто неможливо, — вважає адвокат. — Після постанови ВЛК про непридатність вас виключають з військового обліку і ви вже не є військовозобов’язаним. Тобто на вас не поширюється дія положення про ВЛК, затверджена наказом № 402, і будь-яке рішення вищої ВЛК про перегляд чи скасування постанови ВЛК нижчого рівня буде незаконним. Аналогічна ситуація щодо МСЕК: якщо вам встановлено довічну групу інвалідності, — скасувати нереально. Переглянути вашу непридатність можливо виключно за вашою згодою. Тобто якщо ви самі погодитеся та з’явитеся на комісію. І тут більшість скаже: добре, ти нас переконав і документально довів, що неможливо переглянути рішення ВЛК, а всі заяви влади — це пуста балаканина. Проте не все так просто. Переглянути рішення ВЛК про непридатність або МСЕК про встановлення групи інвалідності можуть в межах кримінального провадження».

За словами адвоката, практично проти всіх начальників ТЦК або голів ВЛК та МСЕК відкриті кримінальні провадження.

«Вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів, листування, що фактично, за наявності вашого прізвища у таких записах, дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК і призначити судово-медичну експертизу, яка повинна надати відповідь про ступінь вашої придатності. І якщо у вашій особовій справі відсутні виписки з лікарень, результати аналізів, тобто з неї не вбачається, що ваша хвороба мала місце раніше, то можете самі здогадатися, які будуть результати експертизи. Звичайно, напередодні будуть допити, вилучення виписок, якщо вони у вас будуть, і довгий та складний процес доказування», — зазначив адвокат.

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