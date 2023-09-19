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Суспільство та люди

В Україні посилили боротьбу з водіями-порушниками: за що накладають штраф в 40 тисяч грн та позбавляють прав

10:06 19 вересня 2023
поліція

В Україні посилюють покарання за порушення правил дорожнього руху. Раніше за керування автомобілем без прав передбачався штраф у розмірі 510 гривень, що не стримувало ефективно порушників.

Після ухвалення рішення про значне підвищення штрафів на водіїв-порушників чекають набагато суворіші покарання, пишуть експерти порталу «Дорожній адвокат».

Зазначається, що деякі водії, попри позбавлення права керування авто за рішенням суду, сідають за кермо транспортного засобу.

Відповідальність за такі дії суттєво збільшили. На сьогодні за таке порушення передбачено накладення штрафу в розмірі 20 400 грн.

Крім того, за повторне аналогічне порушення передбачено накладення штрафу у збільшеному розмірі — 40 800 грн. Одночасно суд повинен позбавити водія права керування на строк від 5 до 7 років.

Раніше ми писали, за які порушення штрафують водіїв електросамокатів.

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