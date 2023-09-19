Алла Пугачова і Максим Галкін привітали дітей з першим ювілеєм — двійнятам виповнилося десять років

Сьогодні Алла Пугачова та Максим Галкін, які вже понад рік перебувають в Ізраїлі, відзначають радісну подію — двійнятам Лізі та Гаррі виповнилося десять років.

Спочатку щасливий тато опублікував знімки дітей, які стали вже зовсім дорослими.

На першому фото Ліза міцно обіймає зіркову маму та широко посміхається до камери. Обидві одягли святкове вбрання: дівчинка блискучу сукню кольору металік та обідок з бантиком, а Примадонна білу блузу з відкритими плечима.





На іншому знімку вже позував батько з сином. Вони не стали вибирати образи для урочистостей, тому сфотографувалися у звичайних футболках та шортах.

Таке «ноухау» виявилося практичним, адже тато та син зайнялися приготуванням на мангалі шашликів, риби та сосисок.

«Чудово! Ось це я розумію день народження», — радісно констатував Галкін, поки Гаррі роздмухував вугілля.

Всі вказані страви з'явилися згодом на святковому столі, де Алла Борисівна обіймала за плечі дітей, які під пісню Happy Birthday задули свічки на величезному торті.

Як видно на ролику, свято пройшло у вузькому колі. Крім сім'ї Галкіна, на записі присутні ще дівчинка і хлопчик — певно, це друзі іменинників.

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Як відомо, в останні роки Алла Пугачова відмовляється від будь-яких виступів. Весь вільний час вона присвячує своїм дітям та коханим людям.

Крім того, автори деяких ТГ-каналів стверджують, що Примадонна анонсувала свої плани повернутися до росії не пізніше весни наступного року.

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