Перша з чотирьох магнітних бур вересня-2023 вже близько: коли чекати сильного удару

Як відомо, магнітні бурі виникають унаслідок термоядерної реакції на Сонці.

Під час цієї реакції утворюється хмара сонячної плазми — корональна маса. Завдяки сонячному вітру вона здатна пересуватися у міжпланетному просторі та у певні моменти досягає Землі.

Спалахи потрапляють у магнітну сферу та провокують бурі, які можуть бути різної інтенсивності, від слабкої до дуже сильної.



За даними SWPC. NOAA, у вересні очікується чотири магнітні бурі:

- 6 вересня — сильна магнітна буря.

- 7−10 вересня — триденна магнітна буря.

- 26−28 вересня — дуже сильна магнітна буря.

- 30 вересня — помірна магнітна буря.

Магнітні бурі впливають самопочуття людини. Особливий дискомфорт відчувають метеозалежні люди. У ці дні вони частіше скаржаться на головний біль, різке погіршення самопочуття, проблеми з концентрацією, порушення сну.

Підвищена сонячна активність також впливає психологічний стан людини. Можлива надмірна агресія, загострення різноманітних розладів, зокрема тривожності. Імовірні різкі емоційні перепади, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Щоб знизити вплив бур на організм, медики рекомендують пити достатньо води, гуляти на свіжому повітрі (але не під палючим сонцем), не втомлюватися фізично та емоційно. Крім того, потрібно обмежити споживання кави та міцного чаю, а від алкоголю та цигарок варто взагалі відмовитися.

Нагадаємо, у лютому цього року на Землі була одна з найсильніших за останній час магнітних бур.

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