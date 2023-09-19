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Очистка унітазу без їдкої хімії: перевірений спосіб позбутися неприємних плям та нальоту копійчаним засобом

13:35 19 вересня 2023
унітаз

Як відомо, вапняний наліт та сечовий камінь з унітаза можна видалити дорогою побутовою хімією з магазину, а можно добитись того ж самого результату за допомогою недорогих засобів, які є в кожної господині вдома.

Наприклад, оцет допоможе видалити плями та патьоки з-під ободка та всієї поверхні унітаза. Для цього його необхідно розподілити по сантехніці, дати трохи постояти й зверху насипати кальциновану соду. Через 5 хвилин за допомогою йоржика можна видаляти забруднення.

Найбільші забруднення, які утворилися під обідком унітаза краще видаляти за допомогою оцтової кислоти. Аркуші паперу закріпити на ділянках, де наліт не видалився, зверху залити їх кислотою, щоб довшою була взаємодія з оцтом. Після 10−15 хвилин аплікацію з оцтом прибрати й продовжити видаляти наліт йоржиком. Все вапно відпадає. Унітаз стає білосніжним й чистим.

Раніше ми розповідали, як очистити унітаз за допомогою часнику.

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