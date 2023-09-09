Надпотужний спосіб очистки унітазу: від вапняного нальоту та сечового каменю не залишиться і сліду (відео)

Досвідчені домогосподарки поділилися способом очищення унітазу. Цей спосіб видаляє вапняний наліт, сечовий камінь та усуває неприємний запах, повідомляє Youtube-канал для домогосподарок.

Для приготування засобу потрібна оцтова кислота (70%). Можна взяти половину пляшки. Також потрібно мило для кухні, що усуває запах. Мило можна замінити засобом для миття посуду. Мила потрібно додати стільки, щоб утворилася піна. Потім треба все перемішати.

Перед застосуванням засобу слід вичерпати воду з унітазу. Потім за допомогою щітки розподіляють засіб на всій поверхні унітазу. Потім унітаз потрібно закрити кришкою на годину і не користуватися ним. Потім усе добре очищається йоржиком для унітазу. Далі потрібно змити воду.

Раніше «ФАКТИ» писали, як прибрати жовті патьоки всередині унітазу без застосування дорогої хімії, а також, як за три хвилини усунути засмічення в унітазі.

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