Збільшення поставок боєприпасів з Північної Кореї до росії: генерал про те, чи матиме це величезне значення

«Я скептично ставлюся до цього», — заявив в Осло високопоставлений американський військовий генерал Марк Міллі, який незабаром йде у відставку. Таким чином він прокоментував новини про те, що Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до росії.

Генерал Марк Міллі, який є головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, заявив напередодні зустрічі командувачів НАТО, що нещодавня зустріч між північнокорейським і російським лідерами Кім Чен Ином і володимиром путіним, швидше за все, підштовхне Пхеньян до постачання москві 152-міліметрових артилерійських снарядів. Однак він додав, що поки що незрозуміло, скільки і як скоро.

Він зазначив, що, хоча не хоче применшувати значення північнокорейської допомоги, він сумнівається, що вона буде вирішальною.

Міллі та інші високопоставлені військові з країн НАТО зустрічались на гірськолижному курорті Холменколлен на околиці Осло, щоб обговорити підтримку України та інші регіональні оборонні питання.

Міллі взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Ця група, яку очолює міністр оборони США Ллойд Остін, є головним міжнародним форумом для збору військової підтримки для України, яка відбиває російське вторгнення. Зустрічі НАТО відбуваються в той час, коли українські війська роблять прогрес у наступі.

Українські лідери лобіюють новий пакет поставок сучасного озброєння, в тому числі ракет дальньої дії, пише Associated Press.

Адмірал Роб Бауер з Нідерландів, голова Військового комітету НАТО, заявив, що «Україна змінила сучасні методи ведення війни і рухається вперед з кожним днем. Кожен успіх — це крок до перемоги». Він додав, що російські війська «втрачають все більше і більше позицій, а вся росія страждає від економічних санкцій і дипломатичної ізоляції».

Генерал Міллі також заявив, що в Україні все ще існує потреба в озброєнні та військовій техніці, і союзники та партнери обговорюватимуть шляхи вирішення цього питання. Він зазначив, що, на його думку, в американській владі та суспільстві все ще існує широка підтримка цієї допомоги.

Це питання стане головною темою обговорення у Вашингтоні, куди вже прилетів президент України Володимир Зеленський, який візьме участь у дебатах високого рівня на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленко щодо передачі зокрема КНДР росії радянського озброєння, він впевнений, що цей задум має низку проблем.

52

Читайте нас у Facebook та Instagram