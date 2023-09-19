Ворог скинув керовану авіабомбу на Куп’янськ: троє людей загинули

Російські війська сьогодні вдень завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську у Харківській області, на підступах до якого саме вдалося спинити наземне просування ворога. Внаслідок авіаудару загинули троє місцевих жителів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ», — написав він.

Вже підтверджено загибель трьох цивільних мешканців. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.

Варто зазначити, що опісля деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону. Під удар ворога потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту, а також сам Харків.

Так, 16 вересня російські загарбники вдарили по Харкову. Окупанти влучили у промислову зону у Холодногірському районі міста. Пізніше у поліції повідомили, що для цієї атаки війська РФ били по Харкову ракетами «Іскандер-К». Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки. Там сталися пожежі. Тієї ж ночі окупанти знову вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Росіяни влучили у будівлю цивільного підприємства.

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