Затримали «на гарячому»: СБУ ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці

Окрім чи не щоденного викриття і затримання російських агентів, Служба безпеки України працює над ліквідацією корупційних схем на українських митницях.

Днями, як повідомили у прес-центрі спецслужби, відбулися затримання на Волинській митниці.

Там керівник одного з відділів та головний інспектор влаштували регулярні побори з українського бізнесу. Зокрема, очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку «послугу» становила 200 дол. США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

Своєю чергою головний інспектор митниці не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції, але за це вимагав половину від «зекономлених» коштів.

Хабарників затримали «на гарячому», а слідчі Служби безпеки повідомили корумпованим посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Після винесення вироку судом зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в лютому співробітники СБУ та ДБР провели масові обшуки на всіх українських митницях, за підсумками яких було виявлено тіньові схеми вартістю до 10 мільярдів гривень на місяць.



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