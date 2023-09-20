Догляд за трояндами у вересні: що важливо знати та що обов'язково потрібно зробити

Осінь — час підготовки рослин на дачі до зимівлі. Наприклад, квітникарі мають подумати про те, що зробити, щоб троянди успішно перенесли холодний період. Зокрема, провести правильне та своєчасне обрізання троянд.

Автри каналу «Моя дача. Сад та город» розповідають, що обов'язково потрібно зробити у вересні, орієнтуючись на погодні умови.

Так, якщо троянди ще цвітуть, радять своєчасно прибирати опалі пелюстки і видаляти сухе та хворе листя. Також у теплий час рекомендують прибрати бур'яни та розпушувати землю, а коли цвітіння закінчиться — провести санітарну обрізку.



Восени трояндам не потрібен рясний полив — дощової вологи буде достатньо. А ось підживити троянди потрібно, особливо в тому випадку, якщо у серпні добрива не вносилися.

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Можна використати (на 10 літрів води) столову ложку монофосфату калію, а через тиждень-півтора застосувати таку ж кількість сульфату магнію. Або ж (також на 10 літрів води) чергувати столову ложку суперфосфату та столову ложку калімагнезії.



Якщо рослина раніше отримала надмірне азотне підживлення, то у вересні троянда може випустити багато нових пагонів. Зиму вони не перенесуть — у вересні саме час їх обрізати.



Ще до заморозків троянди потрібно поступово пригинати до землі. Адже якщо цим займатися з приходом холодів, кора на рослинах, швидше за все, трісне.



А коли підуть затяжні дощі, троянди рекомендують укрити плівковим навісом, залишивши отвори для циркуляції повітря.



Якщо через перепади температур і вогкості троянди вразила борошниста роса або чорна плямистість, заражене листя слід обрізати і обприскати рослини фунгіцидом.

Раніше досвідчені садівники дали пораду щодо мульчування троянд.

Фото Pixabay

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