Припиніть поливати троянди в саду: яку поширену помилку дачники роблять на початку осені

У літню пору року троянди, які іноді можуть відчувати дефіцит заліза, потребують чималих об’ємів води. А що робити з настанням осені? Багато cадівників продовжують рясно поливати квіти у вересні та жовтні. Це серйозна помилка, адже велика кількість вологи може нашкодити рослині після завершення літа, пише prostoway.

Так, можуть виникнути умови для формування нових пагонів, а цього треба уникати.

Втім, повна відмова від поливу далеко не завжди виявляється правильним підходом. Потрібно орієнтуватись на погодні умови. У дощові періоди троянди й так отримають достатньо води, тож поливати їх не потрібно. За сухої погоди слід звертати увагу на ступінь зволоженості ґрунту.

Якщо садівник упевнений у тому, що ґрунтовий покрив просочений водою на кілька сантиметрів, то полив поки що не потрібний. А якщо опадів давно не було і ґрунт висох, то полити квіти треба.

Заключна процедура має бути проведена за кілька тижнів до настання стійких морозів.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про основні секрети догляду за трояндами восени. А відома квітникарка розповіла про особливості осінньої обрізки троянд.

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