«Мульчею з кори троянди краще не мульчувати»: основні секрети догляду за королевою саду восени

Досвід доводить, що троянди краще ростуть у відкритому ґрунті. Якщо вкрити грядку мульчею з кори, ви збережете грунт навколо троянди. Таким чином можна вносити добрива, а також не важко підгортати і розпушувати ґрунт. Однак краще не використовувати мульчу з кори, оскільки троянди не дуже добре переносять мульчу з кори, повідомляє спеціалізоване видання для садівників Gartenjournal.

«Багато садівників-любителів розкидають мульчу на своїх грядках, щоб пригнічувати бур'яни і витрачати менше часу на прополку. Цей ефект виникає через те, що мульча перешкоджає аерації (тобто надходженню кисню) ґрунту. Троянди залежать від дуже хорошої аерації ґрунту, хоча б тому, що бактерії, які живуть у ґрунті, є аеробними. Це означає, що їм потрібен кисень для розкладання добрив, перегною або компосту.

Якщо цього немає, троянди більше не можуть засвоювати необхідні їм поживні речовини. Троянди, які недостатньо забезпечені поживними речовинами, відчувають ослаблення, вони менше ростуть, менше цвітуть, а також більш схильні до зараження шкідниками або різними збудниками хвороб, особливо грибками. Троянди, що стоять в замульчованому ґрунті, дуже часто заражаються сажистою пліснявою троянд, хворобою, що викликається шкідливим грибком, особливо на листках".

Однак, пояснюють садівники, зовсім без мульчування не обійтися. Замість мульчі з кори краще розкласти пізньої осені зрілий компост. Цілком достатньо зберігати шар мульчі товщиною близько чотирьох сантиметрів. До речі, природним активатором є кавова гуща — це чудове добриво для троянд. То ж можете нею підживити квіти.

Нагадаємо, що обов'язково потрібно зробити на дачній ділянці у жовтні.

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