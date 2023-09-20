Невідомий дрон атакував нафтобазу під Сочі: момент вибуху потрапив на відео

Вранці у середу, 20 вересня, в росії знову повідомили про вибухи та пожежу на нафтобазі — не виключають атаки безпілотників. Нагадаємо, що влітку ЗСУ влучно вдарили по аеродрому та нафтобазі загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Так, пожежа виникла в курортному місті Сочі, де спалахнув резервуар із 1200 тоннами палива. Місцеві жителі заявляли, що вибух пролунав близько 5 години ранку.

За іншою версією, яку озвучив місцевий мер, на території складу ПММ в Адлерському районі міста горів порожній резервуар з-під нафтопродуктів. Пожежа охопила площу 100 квадратних метрів. До речі, цей об'єкт знаходиться неподалік місцевого аеропорту.

Причиною пожежі називають атаку безпілотника. Як стверджує «База», за попередніми даними, дрон-камікадзе врізався в резервуар із дизельним паливом.

Наразі пожежу ліквідовано, на місці працюють співробітники слідчого комітету та спецслужб. Місцеві паблики стверджують, що на території нафтобази працівники підприємства знаходять уламки БПЛА.

Нагадаємо, що минулої осені атаки дронами зазнали нафтові термінали в Новоросійську. У мережу викладали відео нічного вибуху біля восьмого пірсу у Цемеській затоці

Фото — скріншот

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