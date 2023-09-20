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Салат з яблуком та болгарським перцем: осінній смак, який вас здивує

22:32 20 вересня 2023
Салат з яблуком та болгарським перцем

Осінь — пора благодатна для кулінарної творчості. Овочів та фруктів стільки, що можна експериментувати на кухні хоч щодня. Але ця пора скоро зміниться холодами і про розмаїття дарів природи доведеться лише згадувати. Отож, не втрачайте часу — готуйте нові смачні страви за перевіреними рецептами.

Українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка раніше розповіла, як приготувати овочевий салат з кіноа, тепер поділилася рецептом салату з яблук та болгарського перцю.

— Цей салат сподобається тим, хто любить гостреньке, — говорить Анна Конда.

Інгредієнти (2 порції):

  • Яблуко (1 велике, або 2 маленьких)
  • Перець болгарський — 1 шт.
  • Кінза — 50 г
  • Манго — 1 шт.
  • Червона цибуля — 0,5 шт.
  • Перець чилі — 1 шт.
  • Сіль — на смак
  • Оливкова олія та сік лимону для заправки.

Приготування: очищуємо манго, болгарський перець та яблуко та нарізаємо маленькими шматочками. Потім додаємо подрібнену цибулю, перець чилі та кінзу. Додаємо сіль за смаком. Заправляємо оливковою олією та соком лимону. Гарненько перемішуємо та подаємо до столу.

Анна Конда: «Цей салат смачний та вітамінний»

Раніше рецептом смузі із запеченим гарбузом поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото з альбому Анни Конди

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