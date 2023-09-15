Смузі із запеченим гарбузом: чудова альтернатива першим стравам

Запечений гарбуз має особливий смак. Додавати його можна в салати та десерти. А чи куштували ви овочевий смузі із запеченим гарбузом? Якщо ні, скуштуйте. Такий смузі може бути прекрасною альтернативою першим стравам. До речі, до смузі можна додавати й запечені яблука або груші. Це також оригінально.

Рецептом овочевого напою поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше порадила приготувати смузі-боул з ягодами та гранолою.

— Я дуже люблю смузі, — каже Елла Іванова. — Смузі із запеченим гарбузом дуже незвичайний. До речі, ви можете додати ті інгредієнти, які вам до смаку. Не бійтеся експериментувати із продуктами на домашній кухні. Це шанс знайти свої улюблені уподобання. Крім того, такі страви та напої навряд чи купите у ресторані.

Овочевий смузі із запеченим гарбузом 100 г запеченого гарбуза 1 солодкий болгарський перчик Трохи перцю чилі чи імбир Насіння льону Листя салату Сіль Небагато водички Гарбуз попередньо запекти. Усі інгредієнти подрібнити у блендері. Подавати охолодженим. Можна прикрасити свіжою м'ятою. І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» легким рецептом тоненьких млинців.

Фото з альбому Елли Іванової

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