Часто можна почути, що одним салатом не наїсишся. Проте це хибне висловлювання, адже салати можуть бути різні. Варто додати гречку, кіноа чи рис — і страва буде дуже ситною та смачною. Хороша альтернатива крупам — картопля.

Рецептом овочевого салату з кіноа з «ФАКТАМИ» поділилась популярна українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка пропонувала приготувати салат з грушею та болгарським перцем.

Анна Конда: «Цей салат смачний та ситний»

- Овочевий салат з кіноа — чудова ідея для смачної вечері, — говорить Анна Конда.

Овочевий салат з кіноа Інгредієнти: (на 2 порції) Кіноа -50 г

Кабачок молодий — 1 шт.

Огірок — 1 великий або 2 маленьких

Болгарський перець — 1 шт.

Шпинат — 70 г

Оливкова олія та сік лимону, сіль, перець (за смаком)

Промиваємо крупу кіноа та варимо її 15 хвилин після закипання на маленькому вогні. Тим часом очищуємо кабачок від шкірки і нарізаємо. Додаємо до нього очищений та нарізаний перець і порізаний огірок та листя шпинату. Заправляємо оливковою олією і соком лимону, перемішуємо. Тепер додаємо кіноа. За бажанням солимо, перчимо. Гарненько перемішуємо і подаємо до столу!

Смачного!

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Фото з альбому Анни Конди

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