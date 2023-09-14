Овочевий салат з кіноа: чудова ідея для смачної вечері
Часто можна почути, що одним салатом не наїсишся. Проте це хибне висловлювання, адже салати можуть бути різні. Варто додати гречку, кіноа чи рис — і страва буде дуже ситною та смачною. Хороша альтернатива крупам — картопля.
Рецептом овочевого салату з кіноа з «ФАКТАМИ» поділилась популярна українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда, яка пропонувала приготувати салат з грушею та болгарським перцем.
- Овочевий салат з кіноа — чудова ідея для смачної вечері, — говорить Анна Конда.
Овочевий салат з кіноа
Інгредієнти: (на 2 порції)
- Кіноа -50 г
- Кабачок молодий — 1 шт.
- Огірок — 1 великий або 2 маленьких
- Болгарський перець — 1 шт.
- Шпинат — 70 г
- Оливкова олія та сік лимону, сіль, перець (за смаком)
Промиваємо крупу кіноа та варимо її 15 хвилин після закипання на маленькому вогні. Тим часом очищуємо кабачок від шкірки і нарізаємо. Додаємо до нього очищений та нарізаний перець і порізаний огірок та листя шпинату. Заправляємо оливковою олією і соком лимону, перемішуємо. Тепер додаємо кіноа. За бажанням солимо, перчимо. Гарненько перемішуємо і подаємо до столу!
Смачного!
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Фото з альбому Анни Конди15