Дитина ледь не загинула, випавши з вікна лікарні у Києві: прокуратура порушила справу

В Києві, де раніше злочинець викинув жінку з сьомого поверху, на території лікарні дитина випала з вікна. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України — неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. 19 вересня 2023 року, приблизно о 18:30, правоохоронні органи столиці отримали повідомлення про те, що малолітня дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з висоти на території дитячого медичного закладу», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.

«Внаслідок падіння дитина отримала численні травми. Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події. Досудове розслідування здійснюють слідчі Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві», — повідомили в прокуратурі.

Як писали «ФАКТИ», весною в Одесі дворічний хлопчик випав з балкону на п’ятому поверсі. Трохи пізніше в тому ж місті мати з маленькою донькою випали з балкона на 16-му поверсі.

Ілюстративне фото

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