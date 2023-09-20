ЗСУ вразив ракетами командний пункт чорноморського флоту рф в Севастополі (відео)

Вранці 20 вересня після того, як невідомий дрон атакував нафтобазу під Сочі, ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вразили казарму та штаб. Більше сотні поранених, також є загиблі.

Як писали «ФАКТИ», 13 вересня в Севастополі були атаковані підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

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