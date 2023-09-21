Різдво Пресвятої Богородиці за старим стилем: що не можна робити на Другу Пречисту

До 2023 року християни східного обряду відзначали свято Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня. Цього року дату його святкування перенесли на 8 вересня.

Це пов’язане з тим, що з 1 вересня Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар. Дати усіх неперехідних православних свят змінилися — їх тепер будуть відзначати на 13 днів раніше.

Втім, прийняття нового календарного стилю або збереження старого залишається правом релігійних громад і монастирів.

Різдво Пресвятої Богородиці Діви Марії — це день народження Матері Ісуса Христа. Цю подію, кажуть давні джерела, було передбачено задовго до самої її появи на світ. У «Сходах Якова», Пророцтва Єзекіїля, у Книзі притч Соломонових є пророцтва про це.

Діва Марія народилася в сім'ї Іоакима та Анни, в Єрусалимі. Вони були літньою і бездітною парою і в ті часи вважалися покараними Богом, бо не мали дітей. Одного разу Іоакиму навіть заборонили принести жертву Богові на честь великого свята. Після цього Іоаким пішов у пустелю і став там молитися і просити Господа про дітей.

Йому і його дружині, яка залишилася вдома, з'явився Ангел, який сповістив про швидку появу доньки у них.

Подружжя зраділо і поспішило назустріч одне одному — зустрілися вони біля Золотих воріт Єрусалима, а цей сюжет відображений в іконографії «Зачаття праведною Анною Діви Марії».

Анна та Іоаким дали обітницю, що присвятять доньку Господу. Коли Марії виповнилося три роки, її ввели в Єрусалимський храм, де вона виховувалася до 12 або 14 років (за двома різними джерелами). Тут же пізніше Марії, завдяки знаменню — розквітлій палиці — обрали в чоловіки вдівця Йосипа Обручника.

Що не можна робити у Другу Пречисту

З давніх часів в цей день діяли певні заборони, яких варто дотримуватися і зараз.

У це свято слід тримати піст, тож необхідно відмовитися від вживання їжі тваринного походження.

Не можна лаятися, сваритися, конфліктувати та бажати іншим зла. Усі суперечки краще вирішити мирним шляхом. Думки та помисли також повинні залишатися чистими.

Не можна займатися фізичною працею та роботою по дому.

Про те, як відзначають велике свято Здвиження, а також чого не можна робити у цей день, читайте у матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

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