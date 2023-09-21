Приготуватися всім військовозобов’язаним: реєстр призовників розширять на 33 пункти

В Україні зараз мобілізаційний процес триває постійно. Вже найближчим часом мобілізаційні заходи можуть посилитись.

Народні депутати зареєстрували 18 вересня законопроект № 10062, метою якого є удосконалення процедури інформаційної взаємодії між державними реєстрами для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

Документ передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, пише «Юридичний телеграм».

Чинна редакція Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» у статті 7 містить перелік з 18 найменувань персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста, які мають бути внесені до відповідного Реєстру.

Нардепи пропонують розширити реєстр на 33 пункти, зокрема внести в нього інформацію щодо

знанням мов, місце проживання, стан здоров'я, номер телефону, міграційні дані, водійське посвідчення тощо.

Суб'єкти, які передають та передаватимуть персональні дані українців до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

Міністерство охорони здоров'я передаватиме дані стосовно номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомості про стан здоров’я.

Міністерство внутрішніх справ передаватиме відомості про наявність (відсутність) судимості, дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю, відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом тощо.

Міністерство юстиції передаватиме відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи.

Державна податкова служба передаватиме відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада), реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Міністерство освіти та науки передаватиме відомості про освіту та спеціальність, відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Інші державні органи -держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних передаватимуть відомості по володіння іноземними мовами; відомості про виконання військового обов’язку та проходження військової служби; військово-облікові ознаки; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) тощо.

Нагадаємо, за інформацією юриста, повістки можуть отримати навіть пенсіонери та люди з інвалідністю.

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