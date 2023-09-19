Пенсійне посвідчення мобілізації не завада: юрист пояснив, чи можуть отримати повістки пенсіонери та люди з інвалідністю

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. При цьому частішають випадки надсилання повісток особам, які вже вийшли на пенсію.

Про це розповів адвокат Артем Заїка.

Згідно з твердженням юриста, зустрічаються ситуації, коли співробітники ТЦК видають повістки чоловікам, незважаючи на наявність у них пенсійного посвідчення.

Адвокат додав, що навіть таким громадянам необхідно зареєструватися у військкоматі та пройти ВЛК, яка має підтвердити непридатність чоловіка до військової служби через його стан здоров'я.

Якщо ВЛК визнає громадянина обмежено придатним за станом здоров'я, то під час воєнного стану може нести військову службу, але не на передовій, а, наприклад, у тилу.

Особи з інвалідністю також можуть бути військовозобов'язаними, їм підбиратимуть посаду за військовими спеціальностями, які підходять до їхнього стану здоров'я. При цьому такі особи зобов'язані взяти повістку і з'явитися в ТЦК, також вони не вправі відмовитися від проходження ВЛК.

Нагадаємо, раніше було роз'яснено, з якими хворобами хребта і опорно-рухового апарату чоловіка не візьмуть до армії.

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